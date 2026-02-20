Двух школьников нашли бездыханными в домике летнего лагеря

Двух отдыхавших в летнем лагере в Европе подростков обнаружили без признаков жизни при загадочных обстоятельствах — под подозрение попал мужчина. Об этом стало известно Daily Star.

18 февраля в одном из домиков кемпинга Little Eden Holiday Park, расположенного в парке Бридлингтон, Великобритания, нашли бездыханными 15-летнюю девочку и 17-летнего юношу. Прибывшие на место происшествия полицейские назвали кончину школьников необъяснимой — на их телах не было обнаружено следов насилия.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов предполагают, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Офицеры Хамберсайда подтвердили арест 33-летнего мужчины по подозрению в непредумышленной расправе над детьми, он остается под стражей.

