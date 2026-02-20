В общежитии УрФУ обнаружили тело студента

Тело студента обнаружили в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

Причиной смерти стало заболевание сердечно-сосудистой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

«Согласно заключению медиков, смерть молодого человека наступила в результате заболевания сердечно-сосудистой системы», — заявил собеседник агентства.

В университете подчеркнули, что версия о добровольном уходе из жизни, ранее появившаяся в СМИ и пабликах, не соответствует действительности.

В УрФУ добавили, что Уральский гуманитарный институт оказывает семье необходимую помощь и поддержку.

«Мы скорбим о случившейся трагедии и еще раз выражаем соболезнования семье нашего студента», — отметили в вузе.

