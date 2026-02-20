БПЛА атаковали территорию предприятия под Белгородом, есть жертвы

В Белгородской области два жителя погибли при ударе по Шебекинскому округу, еще трое пострадали. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что в Максимовском сельском поселении два БПЛА атаковали автомобиль на территории предприятия. В результате двое мужчин умерли на месте.

«Двоих мужчин с минно-взрывными травмами и различными слепыми осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ », — добавил глава области.

По его словам, у третьего раненого слепые осколочные ранения лица и плеча и баротравма . Врачи оказывают ему помощь.

До этого в Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами село Воронок. При «целенаправленном ударе» по больнице никто не пострадал, но ее здание было повреждено. Кроме того, при атаке был полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль.