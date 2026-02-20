Мужчина совершил намаз в столичном суде и поплатился

В Москве осудили мужчину, который совершил религиозный обряд в здании суда. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

© Газета.Ru

Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ — неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила. Подсудимому назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

Инцидент произошел 18 февраля в Нагатинском районном суде. Мужчина нарушил установленные правила поведения, совершив религиозный обряд. mk.ru сообщает, что этим обрядом был намаз — фото произошедшего опубликовали в одном из Telegram-каналов.