Стали известны подробности о погибших на Байкале китайских туристах

Стали известны подробности о туристах из Китая, погибших на Байкале. Среди жертв — пять женщин, 12-летняя девочка и мужчина. Восьмым погибшим был водитель. Об этом пишет РИА Новости.

Трагедия произошла в пятницу в районе мыса Хобой. УАЗ с водителем и восемью туристами попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина на месте ЧП — 18 метров. Спастись удалось одному 31-летнему мужчине.

В субботу водолазы подняли со дна тела всех погибших. Личности установлены. Ранее сообщалось, что все туристы прибыли как самостоятельные путешественники. Водитель — 44-летний местный житель — также погиб.

По факту гибели восьми человек возбуждено уголовное дело. Статьи — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатность.