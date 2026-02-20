Суд рассмотрит дело экс-главы Сергиева Посада о мошенничестве

Суд разберется в деле бывшего главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и его жены Ольги Акуловой. Их обвиняют в мошенничестве и других преступлениях.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова, его супруги Ольги Акуловой, а также их пособников. Уголовное дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Следователи выяснили, что Акулов и директор «МФЦ Сергиево-Посадского городского округа» трудоустроили на работу «мертвых душ» — сотрудников, которые фактически не исполняли трудовые обязанности. С помощью этой махинации злоумышленники смогли присвоить себе их зарплату в размере свыше 18 миллионов рублей.

Кроме того, Акулов получил взятку от директора МФЦ. Она передала мужчине 600 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Акулов вместе с женой и директором организации также похитили более одного миллиона рублей из бюджета. Они присвоили себе деньги, заключив фальшивые гражданско-правовые договоры на оказание услуг.

Ранее бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина трудоустроила в вуз своего знакомого, однако тот не проработал ни дня. Благодаря этому она могла получить около 10 миллионов рублей. Женщину задержали в апреле прошлого года. Впоследствии она признала вину в преступлении. Какой срок грозит экс-ректору ПсковГУ — в материале «Вечерней Москвы».