Среди погибших на Байкале оказался ребенок

Среди погибших на Байкале оказался ребёнок, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«На данный момент установлены личности пяти человек, водитель — 44-летний местный житель и четыре туриста (один выживший): семья из КНР... супружеская пара, их 14-летний ребёнок и ещё одна родственница», — сказал он.

По словам Кобзева, все прибыли как самостоятельные туристы.

Приношу свои соболезнования родственникам погибших.

Ранее стало известно, что девять человек, среди которых туристы, провалились в автомобиле под лёд Байкала в Иркутской области.

Спасённый на Байкале турист находится на базе отдыха, его ждёт допрос.