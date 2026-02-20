Бывший глава Сергиево-Посадского округа предстанет перед судом за финансовые махинации

© Московский Комсомолец

Прокуратура Московской области завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова, его супруги Ольги Акуловой и их пособников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: превышении должностных полномочий, мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки и пособничестве в мошенничестве. Об этом информируют в прокуратуре Московской области.

По версии следствия, в период с июля 2018 года по август 2024 года директор МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г.о.» Елена Каминская, действуя в сговоре с главой округа Акуловым, организовала трудоустройство в многофункциональный центр восьми номинальных сотрудников. Используя свое служебное положение, она оформляла людей, которые фактически не исполняли трудовые обязанности, но регулярно получали заработную плату. За шесть лет фиктивной деятельности злоумышленники похитили более 18 миллионов рублей бюджетных средств.

Кроме того, следствие установило, что Дмитрий Акулов за общее покровительство и попустительство по службе получил от директора МФЦ Каминской 600 тысяч рублей - половину от обещанной взятки. При этом передача денег была частью коррупционной схемы, в которой глава округа обеспечивал беспрепятственную деятельность "мертвых душ" в учреждении.

Дополнительный эпизод касается хищения средств с использованием фиктивных договоров. С мая 2022 года по август 2024 года Акулов, его супруга и Каминская организовали заключение гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг между МБУ «МФЦ» и родственником обвиняемого. Услуги по этим контрактам фактически не оказывались, что позволило похитить из бюджета еще более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу. Ранее бывшая директор МФЦ Елена Каминская уже осуждена. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 450 тысяч рублей и запрета на три года занимать должности на госслужбе.

