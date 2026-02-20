В российском регионе поймали группу рецидивистов за вымогательство

В Тульской области арестовали рецидивистов за вымогательство. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, четверо ранее судимых мужчин, действуя по предварительному сговору, вымогали у 39-летней женщины два миллиона рублей. Они заявили, что у той якобы есть перед ними долг. Они использовали физическую силу и психологическое давление на пострадавшую.

При обыске после задержания были изъяты штампы и печати медицинских организаций, травматические патроны, электрошокер и средства связи.

Задержанным избрана мера пересечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

