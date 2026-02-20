Мосгорсуд утвердил сроки для участниц Pussy Riot*

Мосгорсуд признал законными сроки для участниц панк-рок-группы Pussy Riot*, которым заочно назначили наказание по делу о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор участницам объединения «Панк-группа Pussy Riot»*, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Следователи установили, что фигурантки в 2022 году выложили в интернет видео с фейковой информацией о действиях армии России в ходе вооруженного конфликта на Украине. В сентябре прошлого года Басманный суд столицы назначил девушкам наказание. Марию Алехину заочно приговорили к 13 годам и 15 суткам, Тасо Плетнер отправили за решетку на 11 лет. Диану Буркот, Ольгу Борисову и Алину Петрову заочно осудили на восемь лет.

В декабре 2025-го панк-рок-группу признали экстремистской. Ее деятельность запретили на территории РФ.

*Признана в РФ экстремистской организацией.