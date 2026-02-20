Готовивших покушение на журналиста Гордона* задержали в Молдове и на Украине

Украинские и молдавские правоохранители задержали 11 человек, которые занимались подготовкой серии покушений на видных общественных деятелей, в том числе на журналиста Дмитрия Гордона*. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщило BBC News со ссылкой на осведомленный источник.

Глава Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко назвал только одного человека, на которого готовили покушение, а именно секретаря Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова. Среди других целей якобы были украинский блогер и музыкант, американский военный и другие. Но их имена остаются неизвестными.

Еще в ноябре 2025 года сам Гордон* в интервью коллеге Станиславу Кучеру** заявил, что на него готовится покушение. Он рассказал, что продолжает проживать на Украине и находится под государственной охраной.

Летом 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Дмитрия Гордона* к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России.

*Признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов.

**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.