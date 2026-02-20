Появились детали о чиновнице, которая инсценировала смерть и скрывалась 13 лет

Мария Ступина, бывший первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области, скрывалась на протяжении 13 лет, пытаясь избежать наказания за хищение бюджетных средств.

© Вечерняя Москва

Экс-чиновница была приговорена к семи годам лишения свободы за присвоение 117 миллионов рублей. Но прямо перед вынесением приговора она исчезла. Позднее выяснилось, что супруг вывез ее в Татарстан, где она некоторое время проживала, поддерживая связь с мужем и детьми.

Для фальсификации смерти Ступина искала в интернете информацию о пропавших без вести женщинах, внешне похожих на нее. Она обнаружила сообщение местных СМИ о найденном теле неизвестной в Новосибирске, у которой, как и у Ступиной, был шрам после кесарева сечения.

Она поручила мужу поехать в Новосибирск и опознать найденное тело как свою супругу. После проведения необходимых процедур он получил свидетельство о смерти. После инсценированных похорон мужчина тайно доставил жену обратно в Астрахань.

Семья сообщила всем знакомым и родственникам, что женщина скончалась в Новосибирске. Правду знали только муж и дети. Все последующие 12 лет она находилась в их доме, откуда крайне редко выходила на улицу. О том, что экс-чиновница жива, стало известно в ходе расследования уголовного дела против банды обнальщиков, через которых Ступина в свое время выводила деньги.

При попытке задержания женщина первоначально отрицала свою личность, представляясь одной из родственниц, в то время как ее муж дал признательные показания. Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила, что задержанная является Марианной Ступиной.

В итоге ее на семь лет отправили в колонию. При этом мужу и детям Ступиной уголовное дело за то, что они ее покрывали, не грозит, поскольку они родственники, передает Telegram-канал RT.

До этого бизнесмен из Краснодара кинул инвесторов на 100 миллионов рублей, а когда в его отношении возбудили уголовное дело, инсценировал свою смерть.