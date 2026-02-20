Женщине вынесли приговор за убийство младенца в Подмосковье

Одинцовский городской суд вынес приговор женщине, которая убила своего новорожденного ребенка в туалете.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Одинцовский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве матерью новорожденного, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Женщина родила ребенка 1 ноября 2025-го. Она решила убить младенца, так как понимала, что не справится с его воспитанием. Обвиняемая закрыла ребенку рот полотенцем и оставила его на холоде в ямном туалете. В итоге младенец скончался от асфиксии. Его мать приговорили к двум годам в колонии-поселении.

Ранее другая женщина утопила своего пятилетнего ребенка в ванной на юге Москвы. Она совершила преступление в квартире дома на Братеевской улице. Женщину задержали. Во время допроса подозреваемая призналась, что избила сына. Следователи установили, что обвиняемая не хотела воспитывать ребенка. Позднее ее арестовали.