Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, где нашли тело дочери

Татьяна Устьянцева, мать найденной на Валааме в Карелии послушницы Натальи Простаковой, в пятницу, 20 февраля, рассказала, что тело ее дочери обнаружили на земле.

— Следственный комитет мне не звонил, нашли ее на земле. Я думала, что она вообще утонула, у меня такие мысли были, — высказалась женщина в беседе с РИА Новости.

Наталья Простакова пропала 2 февраля — трудник местного монастыря ушла гулять в сторону Никитского скита и не вернулась. В день своей пропажи она жаловалась на бессонницу. 19 февраля в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что нашли тело Простаковой.

По данным журналистов, одной из основных версий смерти женщины остается суицид — к этому также склоняются поисковики, обнаружившие тело. В свою очередь иеромонах Давид, начальник Смоленского скита, сообщил, что в последние дни перед исчезновением Простакова не спала и, предположительно, перестала принимать прописанные ей таблетки.