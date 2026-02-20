Директора «Института демографического развития» арестовали в Нижнем Новгороде

© Вечерняя Москва

Директора «Института демографического развития» Нижегородской области Евгения Журавлева арестовали по делу о мошенничестве.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Московским районным судом Нижнего Новгорода Журавлеву (...) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 апреля включительно, — рассказал источник ТАСС.

По версии СК, в прошлом году Журавлев сказал подчиненному внести ложные сведения в табели учета рабочего времени, в связи с чем ему была необоснованно начислена зарплата. Сумма ущерба составила не менее 350 тысяч рублей.

