Семь погибших и закрытая переправа: что известно о трагедии на Байкале

Под лед озера Байкал 20 февраля провалился автомобиль, в котором, по разным данным, находились восемь или девять человек. «Рамблер» рассказал, что известно о трагедии.

Детали

По данным ТАСС, машина провалилась под лед около 15:30 (10:30 по Москве). В управлении МЧС по Иркутской области рассказали, что это произошло в районе мыса Хобой.

По предварительным данным, УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в этом месте составляет 18 метров.

В прокуратуре Иркутской области заявили, что, по предварительным данным, в УАЗе находились восемь человек. В управлении Следственного комитета (СК) по Иркутской области сообщили о девятерых.

РБК сообщило со ссылкой на следователей, что в автомобиле находились туристы из Китая.

Жертвы

Спасатели провели обследование разлома, в который провалился УАЗ, с помощью подводной камеры. Обнаружены тела семи человек. В прокуратуре заявили, что одного человека удалось спасти.

Расследование и комментарий эксперта

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 293 (халатность) УК РФ. Прокуратура пообещала дать оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Спасатели запланировали водолазные работы.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов подчеркнул, что до официального открытия ледовой переправы на остров Ольхон, выезжать на лед Байкала на машинах «в принципе нельзя», сообщается на сайте РСТ. Он отметил, что открытие переправы перенесено на неопределенный срок.