Раскрыт грозящий министру культуры Башкирии срок

Министру культуры Башкирии Амине Шафиковой грозит до 20 лет колонии за растрату и получение взятки в особо крупном размере. Об этом заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, его слова приводит РИА Новости.

Юрист объяснил, что растрата наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, а получение взятки в особо крупном размере — лишением свободы на срок от семи до 15 лет. Путем сложения наказаний Шафикова может получить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что задержание Шафиковой связывают с серией дел в подведомственных учреждениях.