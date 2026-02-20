Студент колледжа поджег колонку заправки на юго-востоке Москвы

Студент колледжа поджег колонку на заправке на Люблинской улице в столице. Подростка задержали.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Неизвестный совершил поджог топливораздаточной колонки, после чего скрылся. В результате инцидента никто не пострадал, — рассказала Волк в личном канале в мессенджере MAX.

Пожарные потушили возгорание. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний юноша, который учится на первом курсе в технологическом колледже. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Ранее 19-летний молодой человек поджег полицейскую машину в Кривоарбатском переулке в Москве. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Впоследствии силовики задержали парня. Он рассказал, что его обманули мошенники. Аферисты убедили молодого человека, что его данными завладели украинские спецслужбы. Злоумышленники заставили подозреваемого поджечь автомобиль, что якобы избежать уголовной ответственности. Теперь ему грозит колония.