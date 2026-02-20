Суд рассмотрит дело о разделе имущества миллиардера Бешенцева и его жены

Гагаринский районый суд столицы начал производство по иску рублевского миллиардера Евгения Бешенцева к супруге Настасье. Олигарх хочет разделить совместно нажитое имущество.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— В производстве Гагаринского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску Евгения Бешенцева к Настасье Бешенцевой о разделе совместно нажитого имущества, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Подготовка дела к разбирательству пройдет 26 февраля.

Настасья Бешенцева подала на развод. Женщина пошла на такой шаг после того, как супруг начал избивать ее. Она также заявила, что проблемы в их отношениях начались на фоне алкоголизма миллиардера. Бешенцева потребовала от мужчины 25 миллиардов рублей. Он не согласился и предложил выплачивать ей каждый месяц по 12,5 миллиона рублей.

Позднее неизвестные ворвались в дом к Бешенцевой и попытались украсть ее детей. В тот момент супруга миллиардера находилась в командировке. Няне вместе с детьми удалось убежать. Впоследствии Бешенцева обратилась за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.