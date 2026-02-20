$76.6490.17

Альпинист, бросивший девушку в горах в снегопад, признан виновным

Газета.Ru

Суд австрийского Инсбрука признал альпиниста Томаса Пламбергера, который оставил свою спутницу замерзать на вершине самой высокой горы Австрии, виновным. Об этом сообщает The Independent.

© РИА Новости

При вынесении приговора были учтены отсутствие судимостей у подсудимого и потерю близкого человека как смягчающие обстоятельства. Пламбергер приговорен к пяти месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 9600 евро.

В декабре 2025 года сообщалось, что 33-летняя альпинистка из Зальцбурга не выжила на самой высокой горе Австрии — Гросглокнер, когда ее парень оставил ее одну, чтобы найти помощь. Согласно заявлению прокуратуры, женщина не смогла продолжить подъем примерно в 50 метрах от вершины.

Расследование показало, что мужчина, планировавший тур и имеющий значительный опыт, не учел неопытность своей спутницы и ряд опасностей: позднее начало подъема, недостаточное аварийное снаряжение, неподходящая обувь и снаряжение для высокогорного тура, а также сильный ветер до 73 км/ч.

По данным прокуратуры, обвиняемый не обеспечил девушке укрытие, спасательные одеяла или мешок для бивуака и не сделал своевременный экстренный звонок. Спасательная операция была затруднена из-за погодных условий, и горные спасатели добрались до пострадавшей только на следующее утро.