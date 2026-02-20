На Байкале нашли тела туристов в провалившейся под лед машине
Спасатели с помощью подводной камеры нашли тела семи человек, погибших при провале автомобиля под лед на Байкале. Об этом сообщили в МЧС.
По данным ведомства, работы ведутся на глубине 18 м, запланировано привлечение водолазов.
«Буханка» с туристами из Китая провалилась под лед Байкала утром 20 февраля. О ЧП сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, «буханка» направлялась на экскурсию к мысу Три Брата.
Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду. По данным других СМИ, водитель провалившейся машины все же знал о трещине, но все равно решил поехать. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.
Появились подробности о провалившейся под лед Байкала «буханке» с туристами из Китая
Прокуратура Иркутской области сообщила в Telegram-канале, что по факту произошедшего была организована проверка. На место выехал прокурор Ольхонского района Павел Войкин. В ходе работы ведомство даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.