На Байкале нашли тела туристов в провалившейся под лед машине

Спасатели с помощью подводной камеры нашли тела семи человек, погибших при провале автомобиля под лед на Байкале. Об этом сообщили в МЧС.

© ГУ МЧС России по Иркутской области/VK

По данным ведомства, работы ведутся на глубине 18 м, запланировано привлечение водолазов.

«Буханка» с туристами из Китая провалилась под лед Байкала утром 20 февраля. О ЧП сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, «буханка» направлялась на экскурсию к мысу Три Брата.

Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду. По данным других СМИ, водитель провалившейся машины все же знал о трещине, но все равно решил поехать. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Прокуратура Иркутской области сообщила в Telegram-канале, что по факту произошедшего была организована проверка. На место выехал прокурор Ольхонского района Павел Войкин. В ходе работы ведомство даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.