Москвич отдал курьеру мошенников золотые слитки на 5,5 миллиона рублей

Аферисты запугали 21-летнего жителя Москвы мнимой уголовной ответственностью и заставили передать курьеру золотые слитки стоимостью свыше 5,5 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— В полицию за помощью обратился мужчина, который рассказал, что аферисты позвонили его 21-летнему сыну, получили от него код из СМС, после чего стали угрожать тюремным заключением за якобы спонсирование запрещенной организации. По инструкции мошенников введенный в заблуждение молодой человек взял банковскую карту отца и приобрел с ее помощью слитки из золота общей массой 500 граммов, — рассказали на сайте ведомства.

Курьером, работавшим на злоумышленников, оказалась 21-летняя жительница одного из регионов России. Девушку задержали, однако золотых слитков при ней не оказалось. В отношении пособницы аферистов завели уголовное дело. На время следствия ее отправили в СИЗО. Правоохранители устанавливают местонахождение слитков, а также разыскивают соучастников преступления.

Ранее мошенники ввели в заблуждение столичную пенсионерку. Пожилая женщина встретилась с курьером на Новоясеневском проспекте и передала ему три слитка из золота стоимостью более 1,4 миллиона рублей. Подозреваемого позднее задержали.

Силовики выяснили, что он также забрал 1,3 миллиона у другой пенсионерки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.