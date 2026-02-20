$76.6490.17

Коллегия судей одобрила отставку судьи, который арестовал бывшую жену Галицкого

Квалификационная коллегия судей Подмосковья прекратила полномочия судьи Истринского городского суда Федора Григорьева, который постановил заключить под стражу бывшую жену экс-члена совета директоров «Альфа-Банка» Александра Галицкого Алию.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» ККС Московской области 20.02.2026 прекратила полномочия судьи Григорьева Ф.Г. с 2 марта 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Галицкая стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве у бывшего мужа 150 миллионов долларов. Ей предъявили обвинение, а судья Федоров принял решение об аресте женщины. Галицкую отправили в изолятор временного содержания. Там женщина покончила с собой. В предсмертной записке Галицкая обвинила во всем бывшего супруга.

После ее суицида Московский областной суд отменил решение об ее аресте. В итоге женщину освободили из-под стражи посмертно. В действиях судьи, который принял решение отправить Галицкую в СИЗО, усмотрели ряд нарушений. Впоследствии Федор Григорьев написал заявление о сложении с себя полномочий. Какие еще были последствия у суицида Галицкой и что известно о рассматривавшем ее дело судье — в материале «Вечерней Москвы».