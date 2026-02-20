Появились новые подробности исчезновения вертолета на Дальнем Востоке

Поиски вертолёта, пропавшего в Амурской области, пока не принесли результатов. С наступлением темноты их пришлось приостановить до утра. Спасатели работают в густой тайге, но пока не обнаружили никаких следов воздушного судна. Об этом сообщает RT.

© Московский Комсомолец

По информации канала, на борту находились две сотрудницы Следственного комитета. Они направлялись на место гибели мужчины на лесозаготовке. Судьба пилота и пассажирок остаётся неизвестной.

Выяснилось, что частный вертолёт не имел разрешения на вылет. Об этом RT сообщил информированный источник. Время вылета и прибытия в пункт назначения до сих пор уточняются. По словам очевидцев, борт поднялся в воздух около 20:00 по местному времени — эта информация сейчас проверяется.

По данным источника, на борту находились пилот и двое сотрудников правоохранительных органов, которые возвращались после оперативно-разыскных мероприятий. Экипаж не выходил на связь и не сообщал о каких-либо неполадках. При этом погода в районе поисков последние сутки стояла ясная.

По факту исчезновения вертолёта уже возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, расследование продолжается.