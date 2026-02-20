Появились новые подробности исчезновения вертолета на Дальнем Востоке

Появились новые подробности исчезновения вертолёта на Дальнем Востоке
Поиски вертолёта, пропавшего в Амурской области, пока не принесли результатов. С наступлением темноты их пришлось приостановить до утра. Спасатели работают в густой тайге, но пока не обнаружили никаких следов воздушного судна. Об этом сообщает RT.
По информации канала, на борту находились две сотрудницы Следственного комитета. Они направлялись на место гибели мужчины на лесозаготовке. Судьба пилота и пассажирок остаётся неизвестной.
Выяснилось, что частный вертолёт не имел разрешения на вылет. Об этом RT сообщил информированный источник. Время вылета и прибытия в пункт назначения до сих пор уточняются. По словам очевидцев, борт поднялся в воздух около 20:00 по местному времени — эта информация сейчас проверяется.
По данным источника, на борту находились пилот и двое сотрудников правоохранительных органов, которые возвращались после оперативно-разыскных мероприятий. Экипаж не выходил на связь и не сообщал о каких-либо неполадках. При этом погода в районе поисков последние сутки стояла ясная.
По факту исчезновения вертолёта уже возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, расследование продолжается.