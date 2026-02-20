Замкомандующему военным округом России запросили 12 лет колонии

Прокурор запросил 12 лет колонии генералу Валерию Муминджанову по делу о получении взятки в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерала просят признать виновным и отправить отбывать наказание в колонию строгого режима, а также лишить звания генерал-майор и государственных наград.

По данным следствия, в период с 2017 по 2023 год Муминджанов, работая на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил России. Он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.

