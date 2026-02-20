Исчезновение вертолета в Амурской области: что известно к этой минуте

Спасатели ищут пропавший в Амурской области вертолет, на борту которого находились три человека. Что известно о происшествии к этой минуте, в материале «Рамблера».

Что произошло?

Вертолет фирмы Robinson пропал накануне вечером, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка, сообщило Главное управление МЧС России по Амурской области.

Рассматриваются две версии ЧП с вертолетом: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.

«Вертолет вылетел с лесозаготовительного участка, расположенного в Амурской области в направлении села Ромны Ромненского района Амурской области. В пункт назначения воздушное судно не прибыло, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, ведутся поисковые мероприятия», — уточнили в ведомстве.

Кто находился на борту вертолета?

На борту вертолета были пилот и два пассажира — следователь Октябрьского межрайонного отдела управления СК по региону и руководитель отдела участковых МО МВД России «Октябрьский», уточнили в следкоме.

«Сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении должностных обязанностей и в составе следственно-оперативной группы выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ», — пояснили в СК России.

По предварительной информации, разрешение на полет получено не было, пишет «Интерфакс».

Поисковая операция

Поиск ведется как на земле, с помощью групп на снегоходах, так и с воздуха. Территорию обследует экипаж вертолета Ми-8 филиала «Аэронавигации Дальнего Востока», сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

По данным ведомства, в селе Амаранка создан оперативный штаб. Специалисты МЧС России, разделились на четыре группы и отправились к предполагаемому месту происшествия на снегоходах.

«Видимость в районе поисков хорошая, но поисковые работы осложняется отсутствием дорог и большим снежным покровом. Кроме этого, по границе Ромненского МО и Хабаровского края проходит Становой хребет, который затрудняет поиск места происшествия с воздуха», — говорится в сообщении.

В администрации села Амаранка уточнили, что зона поисков пропавшего в Приамурье вертолета находится в тайге, пишет РИА Новости.

«Это сопки, горы, тайга. То есть, это сложный участок для поиска», — пояснил собеседник агентства.

Известно, что воздушное судно принадлежит лесозаготовительным службам. Частный вертолет Robinson мог потерпеть крушение из-за плохих метеоусловий, отмечает Telegram-канал Shot.