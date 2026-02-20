В Белгородской области женщину осудили за фейки об армии

Жительницу Белгородской области приговорили к 5,5 года колонии за распространение в социальной сети ложной информации о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

© Московский Комсомолец

Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года, с отсрочкой исполнения приговора до достижения несовершеннолетними детьми 14-летнего возраста, поделились подробностями в российском ведомстве.

Судом установлено, что в апреле 2024 года и с февраля по июнь 2025 года жительница региона не раз размещала на своей странице в соцсети фейки о действиях Вооруженных сил России. Отмечается, что преступления выявлены благодаря работе оперативников УМВД России по региону.

Женщина признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.