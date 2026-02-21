В агентстве по туризму заявили о статусе перевозчика туристов провалившихся на Байкале

Перевозчик туристов из Китая, которые провалились под лед в автомобиле на Байкале, не был официально зарегистрирован.

Об этом сообщает агентство по туризму Иркутской области.

«Накануне на Байкале случилась трагедия. Уже известно, что перевозчик не был легально зарегистрирован. И это, к сожалению, не первый случай в этом году», — говорится в сообщении.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах.

Утром 20 февраля УАЗ с туристами из Китая провалился под лед в районе мыса Хобой на Байкале. По предварительным данным, из девяти человек выбраться смог только один. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку. Что известно о трагедии и почему машина ушла под лед — в материале «Газеты.Ru».