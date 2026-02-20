Названа возможная причина трагедии с китайскими туристами на Байкале

Трагедия с китайскими туристами на Байкале, вероятно, произошла из-за рискованного маневра водителя «Буханки» — он решил проскочить между льдинами на скорости, но не рассчитал. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, водитель должен был высадить пассажиров, но вместо этого продолжил движение. В районе мыса «Три Брата» автомобиль напоролся на трещину во льду, забуксовал и мгновенно ушел под воду.

В салоне находились девять туристов из Китая. Выбраться удалось только двоим, остальные семь человек погибли.

Как отмечает канал, группа направлялась на Хобой. Это уже не первый случай провала техники под лед на Байкале за последние дни — минимум две машины ушли в воду ранее. Однако водители продолжают прокладывать маршруты через озеро, игнорируя опасность.