Раскрыты новые подробности гибели семи человек на Байкале

Водитель «Буханки», провалившейся под лед Байкала с китайскими туристами, организовывал нелегальные туры без официального разрешения. Сам он погиб вместе с шестью гражданами КНР, сообщает Telegram-канал Mash.

© Московский Комсомолец

По данным канала, к Валерию (имя изменено) обратились организаторы поездки из Китая с просьбой устроить тур «красиво и дешево». Он согласился. Стоимость такого путешествия для компании из четырех человек в среднем составляет от 65 до 80 тысяч рублей.

В районе мыса «Три Брата» машина напоролась на трещину во льду. Водитель попытался проскочить, но не справился — «Буханка» мгновенно ушла под воду. Спастись удалось только двоим туристам.

Несмотря на то что ледовая переправа была официально закрыта, по ней продолжали возить людей. Всего с начала 2026 года при незаконных перевозках на Байкале погибли уже 11 туристов.