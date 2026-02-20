Раскрыты подробности жизни российской экс-чиновницы после инсценировки смерти

Бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина, инсценировавшая свою смерть, жила в своем старом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

После того, как в рамках расследования появилась информация о том, что женщина на самом деле жива, за ней стали следить. Выяснилось, что она общается с дочерью, одно время скрывалась в Казани, а потом вернулась в Астрахань.

Ранее стало известно о задержании Ступиной. В 2012 году она была осуждена на семь лет колонии за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. Однако после приговора женщина покинула регион, нашла в интернете новость об обнаружении в Новосибирской области тела женщины, похожей на нее, и отправила туда супруга на опознание.

Ступину отправили в колонию.