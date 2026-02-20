«Буханка» с туристами провалилась под лед на Байкале

Восемь человек погибли, провалившись под лед на Байкале на УАЗе. Как сообщает Telegram-канал Baza, «буханка» перевозила китайских туристов.

Инцидент произошел, когда водитель вез путешественников на экскурсию к мысу Три Брата. По информации канала, водитель не заметил трещины и автомобиль провалился под лед.

По данным канала, из девяти человек, находившихся в салоне, выбрался лишь один. Предварительно, погибли местный водитель и семь граждан Китая.

Новость дополняется.