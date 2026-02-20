Россиянку оправдали по делу о расправе над отцом 27 ударами ножа

Тавдинский районный суд Свердловской области оправдал жительницу Наталью Сальникову по делу о расправе над отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Вечером 12 мая 2025 года женщина в состоянии алкогольного опьянения легла дома спать, а когда проснулась, нашла в соседней комнате отца с 27 ножевыми ранениями. Она побежала к соседям, а те вызвали полицию и скорую. Уголовное дело в результате возбудили в отношении Сальниковой. По версии следствия, она поссорилась с отцом и напала на него с ножом.

Однако в суде эта версия не нашла подтверждения. Выяснилось, что, когда женщина ложилась спать, отец сидел на лавочке около подъезда. Также свидетели подтвердили, что между отцом и дочерью не было разногласий.

