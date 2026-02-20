Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

Верховный суд Кабардино-Балкарии дал 15 лет колонии строгого режима 23-летнему жителю Нальчика Рустаму Ногмову за жестокую расправу над пенсионеркой и надругательство над ее телом. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие и суд установили, что ночью 30 января 2025 года мужчина под действием алкоголя и наркотиков напал в сквере на незнакомую 86-летнюю женщину, избил ее и принялся душить, пока она не перестала подавать признаков жизни. После этого Ногмов надругался над ее телом.

Мужчина признал вину.

