На Урале опекун с опухолью мозга получил 17 лет за надругательство над приемной дочерью

Суд вынес приговор жителю Качканара за надругательство над приемной дочерью. Об этом сообщает Е1.

По данным издания, у 56-летнего мужчины и его жены были свои взрослые дети, но они решили взять под опеку еще нескольких. Новые члены семьи были братьями и сестрами, росли в неблагополучной семье. Одна из девочек, Юля, рассказала, что мать выпивала и часто приводила мужчин.

«У нас волосы дыбом встали, когда Юля сказала, что мать учила их с сестрой, как вести себя с мужчинами, что нужно садиться к ним на колени», – рассказала мать семьи.

Позже у старших приемных детей начались проблемы с учебой, они воровали. Детей изъяли из семьи.

Спустя три года старшая девочка рассказала, что приемный отец, у которого их забрали, развращал ее. Позже подобные обвинения выдвинули младшие сестры. Эти обвинения отвергает вся семья. По словам родной дочери пары, в доме всегда были люди, но никто ничего не заметил.

Вскоре после того, как мужчина стал фигурантом дела, у него обнаружили опухоль мозга четвертой стадии.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Семья будет подавать апелляцию.