В отношении матери убитого педофилом мальчика из Петербурга возбудили дело

Мать девятилетнего мальчика, которого нашли мертвым в водоеме в Ленобласти, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает 78.ru.

© Московский Комсомолец

По версии следствия, женщина ненадлежащим образом воспитывала сына. Как полагают следователи, из-за этого у ребенка появились признаки «девиантного поведения», что в итоге привело к трагедии — ребенка убил педофил Пётр Жилкин.

Дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением.

Напомним, мальчик пропал после того, как сел в машину к незнакомцу у супермаркета. Подозреваемого задержали, тело ребенка обнаружили в водоеме. По данным СМИ, изверг сделал ему непристойное предложение, ребенок отказался, но якобы начал его шантажировать.