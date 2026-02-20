$76.6490.17

Самолет с блогером Литвиным «едва не разбился» по пути из Москвы на Камчатку

Вечерняя Москва

Самолет, летевший из Москвы на Камчатку, «едва не потерпел крушение». На борту судна находился блогер Михаил Литвин. Молодой человек в пятницу, 20 февраля, сообщил в своих соцсетях об этом «инциденте».

Блогер рассказал, что вылетел из Москвы на Камчатку, однако во время полета стало известно, что борт совершит дополнительную посадку в Магадане из-за непогоды.

В пресс-службе авиакомпании «Аэфрофлот» позднее прокомментировали ситуацию.

— Командир воздушного судна рейса SU1730 МоскваПетропавловск-Камчатский за 19 февраля принял решение совершить дополнительную посадку в аэропорту Магадана по причине неблагоприятных погодных условий в пункте назначения (сильный боковой ветер), — передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Всех пассажиров, находившихся на борту, разместили в гостинице. Им также предоставили питание и напитки.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в московском регионе в столичных аэропортах отменили 19 рейсов. Шесть самолетов были направлены на запасные аэродромы.