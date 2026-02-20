Самолет с блогером Литвиным «едва не разбился» по пути из Москвы на Камчатку

Самолет, летевший из Москвы на Камчатку, «едва не потерпел крушение». На борту судна находился блогер Михаил Литвин. Молодой человек в пятницу, 20 февраля, сообщил в своих соцсетях об этом «инциденте».

Блогер рассказал, что вылетел из Москвы на Камчатку, однако во время полета стало известно, что борт совершит дополнительную посадку в Магадане из-за непогоды.

В пресс-службе авиакомпании «Аэфрофлот» позднее прокомментировали ситуацию.

— Командир воздушного судна рейса SU1730 Москва – Петропавловск-Камчатский за 19 февраля принял решение совершить дополнительную посадку в аэропорту Магадана по причине неблагоприятных погодных условий в пункте назначения (сильный боковой ветер), — передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Всех пассажиров, находившихся на борту, разместили в гостинице. Им также предоставили питание и напитки.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в московском регионе в столичных аэропортах отменили 19 рейсов. Шесть самолетов были направлены на запасные аэродромы.