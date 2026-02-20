Сотрудники СК и полиции находились на борту пропавшего в Амурской области вертолета

На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились сотрудники Следственного комитета (СК) и полиции. Об в пятницу, 20 февраля, сообщили следователи.

20 февраля в Амурской области пропал вертолет, вылетевший из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка. В ГУ МЧС сообщили, что, по предварительной информации, на борту вертолета находились четыре человека.

Позже в СМИ появилась информация, что в Амурской области разбился вертолет, на борту которого находились две женщины — сотрудницы МВД и Следственного комитета. Женщины вылетели на частном вертолете Robinson из Ромненского муниципального округа.

Вертолет мог потерпеть крушение в Амурской области из-за плохих погодных условий. По предварительным данным, пилот потерял управление, и борт рухнул в 14 километрах от места вылета.