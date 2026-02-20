Арестован глава департамента по делам казачества в Краснодарском крае

В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александра Тарарыкина.

Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

«Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тарарыкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 - пунктами «в», «е» части 3 статьи 286 УК РФ», — сказано в сообщении.

Чиновник будет под арестом два месяца, до 19 апреля этого года.

В пятницу, 20 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал об обысках у Тарарыкина. Журналисты выяснили, что руководителя департамента подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества

Накануне в Новороссийске арестовали бывшего главу водоканала по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, повлекших ущерб бюджету и нарушение прав граждан.