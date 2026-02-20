Генерала Якубовского обвинили в передаче взяток экс-чиновникам Минпромторга

Бывшему первому заместителю командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-лейтенанту Анатолию Якубовскому предъявили обвинение в посредничестве в даче взятки бывшим чиновникам Министерства промышленности и торговли.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили источники в правоохранительных органах.

— Бывшего первого заместителя командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-лейтенанта Анатолия Якубовского обвинили в посредничестве в передаче особо крупных взяток (ч. 4 ст. 291.1 УК) бывшим чиновникам Министерства промышленности и торговли, — пишет РБК со ссылкой на источники.

Якубовский получил деньги от бывшего директора по развитию завода «Орелкомпрессормаш» Сергея Дашутина и впоследствии передал средства директору департамента ТЭК Минпромторга Михаилу Кузнецову и замначальника пресс-службы ведомства Егору Чумакову. Они также получили дорогостоящие часы. Чиновники, по версии следствия, получили взятку за включение нескольких видов продукции завода в Реестр российской промышленной продукции.

Кузнецова задержали в ноябре прошлого года. Силовики также поймали Якубовского. Ни один из фигурантов вину не признал. Они находятся под стражей.