Обвиненному в домогательствах тренеру фигуристок избрали меру пресечения

Центральный райсуд Новосибирска в субботу отправил под домашний арест тренера по фигурному катанию из Новосибирска Константина Медовикова, обвиненного в домогательствах.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта», - сказала собеседница агентства.

20 февраля Медовикова задержали в Новосибирске.

Уголовное дело в отношении Медовикова было возбуждено в мае 2025 года по части 2 статьи 135 УК РФ — «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста». Поводом стало заявление матери 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, которая обвинила тренера в систематических домогательствах к ее дочери.

Тренер уволился из учреждения в начале марта 2025 года. Часть родителей фигуристов выступила в поддержку наставника. Члены родительского комитета обратились в органы опеки с просьбой проверить условия жизни семьи заявительницы, назвав обвинения в свой адрес необоснованными. Обвинения в свой адрес сам тренер никак не комментировал.