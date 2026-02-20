В Твери упавший с крыши университета снег травмировал девушку

После схода снега с крыши на улице Трёхсвятской в Твери возбудили уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Снег с крыши учебного корпуса № 1 Тверского государственного университета сошел 14 февраля. В результате 20-летняя девушка получила телесные повреждения. Пострадал и ее автомобиль: у него разбиты лобовое и боковое стекла, а также зеркало заднего вида.

Как сообщает региональная прокуратура, к происшествию привело ненадлежащее оказание услуг по содержанию здания университета. Заниматься этим было должно ООО "Вектор", с которым у ТвГУ заключен договор.

Тверское управление Следственного комитета России по материалам прокуратуры возбудило уголовное дело. Ведется расследование.