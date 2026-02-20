При обрушении крыши в российской колонии погибли два человека

Директора подрядной организации, виновного в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое привело к обрушению крыши в исправительной колонии на Урале, приговорили к 3,5 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства и лишением права заниматься профессиональной деятельностью в сфере строительства и ремонта на два года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Из-за обрушения крыши в исправительной колонии летом 2023 года погибли два человека. Осужденный свою вину не признал.

Организация по результатам торгов в мае 2023 года заключила госконтракт с исправительной колонией № 5 на ремонт кровли здания одного из цехов.

Осужденный нашел четверых мужчин, у которых, как выяснилось, специальных навыков не было. Кроме того, он систематически нарушал технологию выполнения и правила безопасности.