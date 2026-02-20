Ангар загорелся в Балашихе на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Ангар горит на площади 2,5 тысячи квадратных метров в подмосковной Балашихе, частично обрушилась кровля на 800 квадратных метрах. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что пожар произошел в микрорайоне Железнодорожный, на улице Автозаводская, 48.

— По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание в ангаре. Площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на 800 квадратных метрах, — сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В тот же день пожарные ликвидировали возгорание в автосервисе на Новой Переведеновской улице. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Москве загорелся хостел в 1-м Магистральном тупике. В результате пожара пострадали девять человек. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, которое могло начаться в хостеле из-за того, что в одной из комнат вспыхнул обогреватель. Возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.