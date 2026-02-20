В пропавшем в Приамурье вертолёте были глава следственного отдела и инспектор

На борту пропавшего в Амурской области вертолёта находились начальник следственного отдела Октябрьского района региона и инспектор ПДН, которые вылетели с места преступления, сообщили в Восточно-сибирской транспортной прокуратуре.

© styxclick/iStock.com

«Там был начальник следственного отдела Октябрьского района Амурской области и инспектор ПДН», — цитирует представителя прокуратуры РИА Новости.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов выезжали на место преступления и им предложили вернуться обратно на данном вертолёте.

По предварительным данным, вертолёт был частным.

В ночь на 20 февраля вертолёт пропал в Ромненском муниципальном округе Амурской области в 130 км от села Амаранка в пути следования.

На борту пропавшего в Амурской области вертолёта, предварительно, находятся три человека: пилот и двое пассажиров. Возбуждено дело.

По данным источника Telegram-канала RT, у пропавшего частного вертолёта не было разрешения на полёт.