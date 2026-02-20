Известный астрофизик застрелен на пороге собственного дома

Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце своего дома в Калифорнии, сообщает газета Los Angeles Times.

© Соцсети

Известный астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце собственного дома в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Los Angeles Times. Ученый более 40 лет посвятил галактической астрономии и изучению далеких планет.

«Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института, более 40 лет занимавшийся исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет, был смертельно ранен. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение», – приводит издание слова источника.

Сообщается, что Карл Гриллмэйр скончался на месте происшествия. В данный момент полиция выясняет детали случившегося и продолжает расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Роб Райнер с супругой были найдены убитыми в Лос-Анджелесе.

Полицейский ранил жену басиста группы Weezer в этом же городе.

Неизвестный захватил пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе.