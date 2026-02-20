ФБР помогло раскрыть коррупцию в «Энергоатоме» на Украине

Аудиторы Пентагона, Госдепартамента и USAID в докладе Конгрессу США раскрыли, что ФБР и Министерство юстиции США консультировали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о коррупции в компании «Энергоатом».

В документе говорится, что американские специалисты делились с украинскими коллегами опытом, обсуждали возможные схемы взяток и отмывания денег, а также консультировали по отслеживанию изъятых средств.

Напомним, 10 ноября 2025 года НАБУ провело масштабную спецоперацию в энергетической сфере, опубликовав фото с набитыми валютой сумками. Обыски прошли у экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, по данным СМИ, покинул Украину.

Ранее сообщалось, что разведывательное управление Министерства обороны США представило конгрессу отчет об операции Atlantic Resolve за второе полугодие 2025 года. В документе говорится, что к концу года российские войска сохраняли общее преимущество над вооруженными силами Украины по ключевым направлениям.