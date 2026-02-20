Вертолет пропал в Амурской области, на его борту находятся три человека

В Амурской области пропал вертолет. На его борту находятся три человека — пилот и два пассажира. Об этом говорится в сообщении региональном главка МЧС России.

Инцидент произошел в Ромненском округе в 130 км от села Амаранка. 19 февраля вертолет вылетел с площадки и должен был приземлиться в том же месте. В предусмотренное время винтокрылая машина на связь не вышла. Для проведения поисково-спасательной операции сформирован отряд из 40 человек и 14 единиц техники, в том числе снегоходов и беспилотников. На поиски из Благовещенска отправилась оперативная группа и спасатели. Поисково-спасательный отряд состоит из 36 человек и 12 единиц техники.

По факту пропажи вертолета Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. «Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 стастьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

Осенью прошлого года вертолет с туристами разбился в Дагестане. В результате инцидента погибли четыре человека. Крушение случилось в районе поселка Ачи-Су Карабудахкентского района. Всего на борту находились семь человек. Упавший вертолет разрушил на земле частный дом, внутри него людей не было.