Москвича арестовали за публичное оправдание терроризма

Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался совершить в Московском регионе серию преступлений для дискредитации власти и оправдывал терроризм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по столице. В публикации отмечается, что дело расследуется в отношении москвича 1994 года рождения.

© Газета.Ru

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет".

Россиянину, по ходатайству следствия, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве утверждают, что мужчина в мессенджере вел активную переписку с участником террористической организации, во время которой одобрительно высказывался о деятельности боевиков. До этого сообщалось, что суд приговорил 20-летнего жителя Мурманской области 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение государственной измены.