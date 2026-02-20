Многодетную семью из России четыре месяца держали под стражей в США

Многодетную семью из России освободили из иммиграционного центра в штате Техас после четырех месяцев содержания. Об этом сообщает телеканал NBC.

С октября 2025 года Никита, его жена Оксана и трое детей — 13-летний Кирилл, 12-летняя Камилла и 4-летний Константин — находились в центре Диллей. Семья подала ходатайство о предоставлении убежища.

Супруги заявляли о проблемах с условиями содержания. По их словам, им приходилось долго ждать лекарства, в помещениях не соблюдалась санитария, а освещение не выключалось даже ночью. Они также утверждали, что качество питания вызывало вопросы.

Адвокат семьи Элора Мукерджи направила обращение с просьбой освободить супругов и детей по медицинским основаниям. В Министерстве внутренней безопасности США сообщили NBC, что семья содержалась под стражей в соответствии с законом до рассмотрения их заявлений. В ведомстве заявили, что им обеспечивались медицинская помощь, питание и возможность обучения для детей.

По словам адвоката, условия освобождения пока не раскрываются. Предполагается, что семья временно остановится у спонсоров в Калифорнии.

Ранее, в июне 2025 года, в США под залог была освобождена российская ученая Ксения Петрова, обвиненная в контрабанде эмбрионов лягушки. Она провела около четырех месяцев в центрах содержания в нескольких штатах.